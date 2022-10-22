Национальный автомобильный союз предложил наказывать за большое число автоштрафов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автомобилисты, которые регулярно и систематически нарушают правила дорожного движения, должны наказываться вплоть до лишения прав. Об этом заявил в эфире "Говорит Москва" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По словам Хайцеэра, в России также необходимо вводить аналог немецкого "идиотен-теста", который является чем-то вроде психолого-медицинской экспертизы, призванной подтвердить уровень вменяемости водителя, нарушившего ПДД более трёх раз.

Глава автомобильного союза считает, что в России необходимо наказывать за регулярное нарушение ПДД, и водители у которых скопилось много штрафов в целом должны быть лишены права на управление транспортным средством. Тем не менее, это сложный, структурный вопрос, который необходимо прорабатывать на законодательном уровне, ведь есть нарушения, которые совершаются часто, и без злого умысла, вроде случайного наезда на разметку.

Так или иначе, по мнению Хайцеэра, частое нарушение ПДД должно становиться поводом для дополнительных проверок водителя, профилактических работы и иных реакций, которые следует утвердить уже в Правительстве РФ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в одном из московских дворов появилось объявление о доносах на водителей, паркующих автомобили в неположенных местах.