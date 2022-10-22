Свыше 400 зонтов забыли москвичи в столичном транспорте с начала осени

Пассажиры метро, забывшие вещи в подземке, могут забрать их с одного из трех складов забытых вещей Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала осени 2022 года пассажиры МЦК, столичного метро и наземного общественного транспорта Москвы забыли в поездах, автобусах, электробусах и трамваях 413 зонтов, 124 головных убора и 15 пар перчаток, сообщает столичный Дептранс.

- Есть среди подписчиков настоящий модник, который потерял изящный зонтик с камнями на ручке? Может быть, именно вы забыли зонт от Дома мод Вячеслава Зайцева? - поинтересовались представители Дептранса у подписчиков своего телеграм-канала.

Они напомнили, что оставленные в общественном транспорте вещи сотрудники передают на Склады забытых вещей на станциях Черкизовская, Деловой центр и Котельники. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Пассажиры, которые забыли вещи, могут сообщить об этом по телефону, набрав с мобильного номер 3210. Также можно написать в чат-бот Александра или подать обращение о потере вещей в приложении «Метро Москвы».

Кстати, недавно KP.RU рассказал о том, что пассажир метро Москвы забыл на станции выводок из более чем 40 плюшевых утят.