Вонь и сперма в кровати: Блогеры Милохин и Некоглай показали как живут в Москве

Фото: социальные сети Дани Милохина

Блогер Даня Милохин, который сейчас проживает в шикарных апартаментах в Москве вместе с коллегой по цеху Некоглаем, согласился принять участие в шоу "По хатам", где его ведущий, комик Гурам Амарян, изучает условия жизни звёзд Интернета. Однако увиденное сильно смутило ведущего, ведь квартира по сути оказалась свинарником.

Суть шоу заключается в том, чтобы показать условия жизни знаменитых в соцсетях людей, и дать им субъективную оценку. Первое, что увидел Гурам в доме Милохина - безумное количество обуви у входа, разбросанной тут и там без какой-либо структуры. Следом, уже в гостиной, ведущий удивился большому количеству мусора - пластиковые стаканчики, бутылки, разбросанные вещи и грязная посуда.

Милохин заявил, что не любит готовить, поэтому всегда заказывает еду, и ни разу не воспользовался посудомоечной машиной, которая стоит в его кухне.

- Фу! Как она воняет! Она невероятно воняет. Без шуток, просто разберись. Так не должно пахнуть. Как жалко вы не видите операторов. Камеры сейчас должны поплыть вниз, — комментирует скопление посуды Амарян.

В особенное изумление ведущего привело состояние кровати Некоглая - он выдал целую тираду о том, что кровать просто не может выглядеть так ужасно, а Милохин, мол, приютил у себя "какого-то бомжа". На это блогер заявил, что минимум дважды эякулировал на своё одеяло, и не стесняется этого.

Ранее KP.RU сообщал о том, что рэпер Pharaoh приобрёл квартиру в центре Москвы за 120 млн рублей.