Дело о мошенничестве с единственным жильём пенсионерки в Москве взял на контроль Бастрыкин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Результаты расследования уголовного дела, по которому пожилая жительница Москвы и её внучка могут остаться без единственного жилья, поручил доложить глава СК РФ Александр Бастрыкин. С докладом должен прийти к начальству руководитель столичного СК Андрей Стрижов, о чём пишет пресс-служба информационного центра Следственного комитета.

В 2015 году неназванная кредитная организация обманом вынудила сына 82-летней москвички, который страдает от психического расстройства, заключить кредитный договор под залог имущества - квартиры, в которой сейчас проживают мать и дочь мужчины. В 2016 году сын пожилой женщины скончался, и обязательства по мошенническому договору перешли к его матери и несовершеннолетней дочери.

Разумеется, пенсионерка и подросток не имеют возможности расплачиваться по этому кредиту, а квартира у них одна-единственная, и другого жилья у семьи нет. В 2018 году кредитная организация обратилась в суд, с требованием выставить их жильё на торги, в счёт погашения долга.

По этому случаю в СК расследовали уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), но оно было прекращено в мае 2022 года. Женщина не согласилась с этим решением, так как считает, что её сын не был в состоянии здраво оценивать свои решения, когда подписывал кредитный договор. Теперь о результатах этого дела будут докладывать лично Александру Бастрыкину, и в случае необходимости расследование будет продолжено.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали мошенников, убедивших пенсионерку перевести на их счёт более трёх миллионов рублей.