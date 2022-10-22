Проверка бомбоубежищ под школами Москвы оказалась фейком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Указаний о проверке бомбоубежищ в школах Москвы не было, и пока не планируется. Вся распространяемая на эту тему информация является фейком. Об этом заявила первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, чьи слова приводит ТАСС.

Никаких специальных указаний, касающихся проверки бомбоубежищ под школами, от Министерства просвещения не поступало. Лантратова, заявляя это, ссылалась на слова министра просвещения Сергея Кравцова.

- ... Никаких специальных указаний не было, распространяемая через СМИ, признанные иноагентами в России, информация - фейк! Очередная попытка дестабилизировать ситуацию в стране через информационные каналы, — говорит Лантратова.

Депутат подчеркнула, что сразу связалась с Кравцовым, чтобы уточнить правдивость распространяемой в некоторых СМИ информации, так как сразу после публикаций ей начали писать обеспокоенные родители.

Ранее KP.RU сообщал об опровержении другого слуха, о том что в столичных бомбоубежищах приказано готовить операционные.