Депздрав Москвы: распоряжения готовить операционные в бомбоубежищах не было

В столичных больницах под операции остаются оборудованными только операционные в больничных корпусах, а не в бомбоубежищах Фото: Александр ГЛУЗ

Представители Депздрава Москвы в комментарии для агентства «Интерфакс» опровергли предположения о том, что в бомбоубежищах при медицинских учреждениях столицы начали оборудовать операционные. Слухи об этом курсируют в социальных сетях.

- Никаких распоряжений по этому поводу департамент не давал и не распространял, - отметили в Департаменте здравоохранения Москвы. Там также подчеркнули, что данные о подготовке операционных в убежищах при больницах не соотвествуют действительности.

Ранее, как сообщал KP.RU, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к горожанам, заявив, что в столице приняты все меры по защите стратегических объектов и охране общественного порядка.

Столичный градоначальник также подчеркнул, что связанные с этим действия не повлекут никаких ограничений для привычного ритма жизни столицы. Вопросы безопасности будут решаться внутри подразделений и ведомств в рабочем режиме.