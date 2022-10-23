Грузовик со строительными отходами перевернулся на дороге в центре Москвы Фото: Департамент транспорта Москвы

Во 2-м Крестовском переулке в районе дома 17, стр. 1 в Москве водитель грузового автомобиля не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся на бок. Обстоятельства ДТП уточняются, рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Авария произошла около 5 утра 23 октября. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших пока не поступала.

В дептрансе обращают внимание на то, что из-за аварии занята единственная полоса движения. Водителей просят объезжать этот участок.

Как сообщалось ранее, вечером 22 октября в Москве водитель «Ауди» на пешеходном переходе насмерть сбил женщину с пятилетним ребенком. Оба скончались на месте. Мужчину заподозрили в нетрезвом вождении, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. KP.RU писал, что следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении ПДД и вождении в пьяном виде. Обстоятельства ДТП выясняет следствие. Ход расследования контролирует прокуратура Москвы.