Психолог из Москвы рассказала, как распознать абьюзера до брака Фото: Рустем АХУНОВ

Психолог, кандидат психологических наук, доцент, эксперт института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ирина Колиниченко рассказала «Мосленте», как распознать абьюзера до создания семьи. Как пояснила специалист, некоторые сигналы могут говорить о том, что не все в порядке в отношениях с партнером.

Жертвами манипуляторов обычно становятся те женщины, которые до этого долго страдали, чувствуют себя несчастными и одинокими. Абьюзеры выбирают именно тех, в ком заранее распознают слабость и неумение за себя постоять. В начале отношений манипулятор всегда ведет себя как идеальный партнер: окружает заботой, вниманием, всегда готов прийти на помощь. Однако психолог предупреждает, что это только приманка.

Как подчеркнула Ирина Колиниченко, сигналом должно быть то, что в начале отношений возникают мысли, что новый мужчина — идеал и мечта.

— Если вы испытываете такое же чувство, срочно остановитесь. Если вы говорите, что без него не сможете жить, ходить, дышать, значит, абьюзер уже внедрился на вашу территорию, обосновался и управляет вами. Он еще не показал свои когти и настоящее лицо, но покажет, как только вы поймете, что не можете без него жить, — уверяет специалист.

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