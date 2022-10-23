На Ярославском шоссе в Москве опрокинулся грузовик и перекрыл две полосы Фото: Департамент транспорта Москвы

Грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть на Ярославском шоссе вблизи съезда с МКАД. Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

ДТП случилось утром 23 октября, в районе 9 часов. Опрокинувшийся самосвал перекрыл две полосы движения из трех. На месте происшествия работают оперативные службы Москвы.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших выясняются.

В дептрансе порекомендовали водителям выбирать другие маршруты, чтобы объехать участок с затрудненным движением.

Также рано утром 23 октября во 2-м Крестовском переулке в районе дома 17, стр. 1 в Москве перевернулся грузовик со строительными отходами. Из-за аварии оказалась полностью перекрыта единственная полоса движения. Как писал KP.RU, сведения о пострадавших не поступали. Последствия дорожного происшествия устраняют оперативные службы города.