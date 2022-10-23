Вертолетная площадка появится на территории городской больницы имени Вересаева в Москве Фото: Андрей АБРАМОВ

Вертолетную площадку построят на территории московской ГКБ имени Вересаева. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, помимо этого также будет построено двухэтажное здание, в котором разместят диспетчерский пункт.

Вертолетная площадка будет размером 26 на 26 метров. Медицинский экипаж сможет круглосуточно вылетать к экстренным пациентам. Чтобы полеты не зависели от погоды, на площадке установят ветроуказатель, прожекторы и подсветку зоны приземления.

Здание, в котором обустроят под диспетчерскую, также будет обеспечено метеорологическим оборудованием, приборами для радиосвязи и переговоров между диспетчерами и пилотами.

Санавиация городской клинической больнице имени В.В. Вересаева понадобилась после того, как там решили создать один из шести скоропомощных стационарных комплексов в Москве. Его откроют в начале 2023 года. По новому стандарту оказания экстренной помощи упор делают на скорость.

Как отмечают в правительстве столицы, санитарная авиация особенно важна при возникновении различных происшествий на дорогах, когда жизнь пациента зависит от нескольких секунд. Так, ранее KP.RU писал, что вертолет задействовали для помощи пострадавшим в ДТП на Киевском шоссе, где перевернулась маршрутка с несколькими десятками пассажиров.