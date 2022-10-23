Реставрацию старинного дома Кеворкова на Люсиновской улице в Москве завершили Фото: телеграм-канал Сергей Собянина

В Москве отреставрировали старинный Дом Кеворкова на улице Люсиновской. Здание конца 18 — начала 19 веков в постсоветский период пришло в аварийное состояние, теперь же его вернули к жизни. О проделанной работе рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Дом некоторое время стоял без окон, дверей и коммуникаций. Стены покрылись трещинами.

— Мы взяли дом под охрану, а собственник начал его восстанавливать, — отметил Сергей Собянин.

Фасадам вернули исторический вид. Специалисты воссоздали лепной декор, ажурные наличники на окнах, карнизы и пилястры. Обновление провели и внутри здания: восстановили старинные росписи и лепнину на потолках и стенах, отреставрировали лестницы с чугунным ограждением.

В столице продолжается масштабная программа реставрации памятников истории и культуры. За последние 12 лет в рамках ее отреставрировали больше 1900 объектов.

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