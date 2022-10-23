Движение ограничено на внешней стороне ТТК в районе Нижегородской эстакады из аварии с тремя автомобилями

Тройное ДТП произошло на внешней стороне ТТК в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

На внешней стороне ТТК в районе Нижегородской эстакады столкнулись три автомобиля. ДТП произошло почти в два часа дня в воскресенье, 23 октября. Из-за аварии движение на участке затруднено, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняются. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Дорожная ситуация на участке трассы осложнена. Из-за аварии и для ликвидации ее последствий перекрыли две полосы. Водителям для проезда остаются также две.

Ранее KP.RU сообщал, что на улице Булатниковой в Москве 23 октября столкнулись пять автомобилей. Авария произошла вблизи с пересечением с Проектируемым проездом. На место выехали оперативные службы города. Как сообщали в дептрансе, на время пришлось перекрыть одну из трех полос движения, но ее уже открыли. Информация о пострадавших остается не уточненной.