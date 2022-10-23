Заявление на певца Витаса написал чиновник за нападение в караоке-клубе Москвы

Певец Витас Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известный певец Витас, он же Виталий Грачев, стал участником скандала в центре Москвы, напав на чиновника одного из федеральных министерств с газовым баллончиком. Об этом сообщает МК, позже KP.RU подтвердил эту информацию источник в правоохранительных органах.

Согласно имеющейся информации, Витас отдыхал в караоке-клубе на Садово-Кудринской улице в Москве вместе с друзьями. За соседним столиком сидел чиновник одного из федеральных министерств, и певцу не понравилось поведение госслужащего. Он в нецензурной форме потребовал, чтобы чиновник покинул заведение, началась перепалка, затем стороны вроде бы успокоились, но конфликт разгорелся снова, и Витас распылил в лицо госслужащего газовый баллончик. После чего певец покинул клуб, а пострадавший отправился в травмпункт, где зафиксировали химический ожог глаз.

После того как нанесённые повреждения были зафиксированы медиками, чиновник написал заявление в полицию. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

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