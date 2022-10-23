Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 октября 2022 16:57

Три автомобиля столкнулись на Рязанском проспекте по направлению к центру Москвы

Две полосы из трёх перекрыты
Сергей КУДРИН
Сразу три автомобиля с толкнулись на Рязанском проспекте в Москве

Сразу три автомобиля с толкнулись на Рязанском проспекте в Москве

Фото: Сергей ГАПОН

Вечером 23 октября 2022 года в Москве, на Рязанском проспекте, а районе дома №21 столкнулись три автомобиля - они двигались по направлению к центру города. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал пресс-службы Департамента транспорта столицы.

Как заявляют в ведомстве, оперативные службы города уже находятся на месте и разбираются в ситуации. Выясняются все обстоятельства случившегося, а также уточняется информация о пострадавших.

Специалисты Департамента транспорта столицы уточняют, что в месте дорожно-транспортного происшествия в настоящее время перекрыты две полосы проспекта из трёх, поэтому движение затруднено. Водителей просят заранее обдумывать пути объезда.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве пьяный водитель иномарки насмерть сбил женщину с пятилетним ребёнком на пешеходном переходе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.