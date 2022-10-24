Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Ходынском тоннеле на севере Москвы

Крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Ходынском тоннеле на севере Москвы Фото: Департамент транспорта Москвы

На Ленинградском проспекте в районе дома 44 столкнулись три автомобиля. Авария произошла в Ходынском тоннеле столицы в 7:40 утра 24 октября, передает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Для ликвидации последствий ДТП и помощи пострадавшим на место выехали оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

По предварительным данным, автомобиль «Ауди» остановился по технической причине. Для помощи в буксировке перед иномаркой остановилась «Газель». Пассажир «Ауди» вышел на проезжую часть, в этот момент на него наехал автомобиль «Мицубиси», после чего продолжил движение и врезался в стоящие автомобили.

Как сообщили в Госавтоинспекции, пассажир «Ауди» скончался на месте от полученных травм, водитель этой же иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Другие участники дорожного движения не пострадали. Из-за аварии в районе тоннеля заняты две полосы из трех. В Дептрансе рекомендуют по возможности объезжать данный участок.

Ранее в столице на Борисовских прудах также произошло тройное ДТП. На месте работают оперативные службы города. Об этом писал KP.RU.