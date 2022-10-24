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Происшествия24 октября 2022 5:32

Движение затруднено из-за ДТП с тремя автомобилями на Борисовских прудах в Москве

Авария произошла утром 24 октября
Мила ГЕНЬ
Тройное ДТП произошло на улице Борисовские пруды в Москве

Тройное ДТП произошло на улице Борисовские пруды в Москве

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на улице Борисовские пруды при движении в сторону пересечения с Каширским шоссе в районе владения 1Г столкнулись 3 автомобиля. Движение в районе аварии затруднено, передают в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Авария произошла утром 24 октября. На место прибыли оперативные службы города. Выясняются обстоятельства произошедшего, про пострадавших пока ничего неизвестно.

Как отметили в Дептрансе, из-за аварии занята одна полоса из двух. Водителям советуют выбирать альтернативные пути, чтобы объехать затор.

В воскресенье, 23 октября в Москве произошло сразу несколько серьезных аварий. Как писал KP.RU, вечером на Рязанском проспекте по направлению к центру Москвы столкнулись три авто. Еще одно тройное ДТП произошло на внешней стороне ТТК в районе Нижегородской эстакады. В обоих случаях для ликвидации последствий понадобилось перекрытие нескольких дорожных полос.