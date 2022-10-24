Архитектор рассказал о новом способе строить детские сады в Москве Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый способ строить детские сады решили попробовать в Москве. Об этом рассказал ведущий архитектор бюро IND architects Александр Аляев в интервью «Мосленте». Специалисты попробуют вместо разравнивания площадки создавать многоуровневое пространство. Как считает эксперт, это будет полезно детям для изучения окружающего мира.

Александр Аляев рассказал, что задумка заключается в создании «маленькой деревушки, объединенной единым крытым двором». Все пространства на территории сада оформлены в виде отдельных домиков.

По проекту на входе в здание расположена детская площадка с фонтанчиками и игровыми комплексами. Это высокая точка, после которой начинается спуск по пандусу. Затем посетитель попадает в узкое пространство, откуда можно выйти в крытый внутренний двор с фонарями. Подобная планировка дает детям множество возможностей для исследования пространства и игр, подчеркнул архитектор.

Как ранее сообщал KP.RU, на юго-западе Москвы планируют открыть еще один детский сад.