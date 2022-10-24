Вильфанд пообещал «редкие снежинки» в Москве 26 октября

«Второй» снег пойдет в среду утром, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве 26 октября снова ожидают редкие снежинки. «Второй» снег пойдет в среду утром, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

Метеоролог отметил, что всю неделю в Москве будет переменчивая погода. Так, в понедельник, четверг и пятницу будет дождливо, во вторник выйдет солнце, а в среду москвичи ждут снежные осадки. Напомним, первые снежинки упали в столице 21 октября.

«В ночь на среду осадков не ожидается, а вот к утру среды по северу региона возможны осадки, в том числе в виде снежинок», - сказал он.

В течение недели погода будет меняться и в плане температур. Как писал ранее KP.RU, в понедельник днем прогнозируют 6-8 градусов тепла и небольшие дожди, во вторник уже похолодает до 4-6 градусов тепла.

В среду синоптики прогнозируют 5-7 градусов выше нуля, облачность и дожди. В четверг, 27 октября, ожидают 6-11 градусов тепла и небольшой дождь. В пятницу резко похолодает, воздух остынет до 2-7 градусов выше нуля.