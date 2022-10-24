Сергей Собянин рассказал о работе Центра поддержки семей мобилизованных Фото: Олег ЗОЛОТО

Сергей Собянин рассказал о первых днях работы Центра поддержки семей мобилизованных. К специалистам уже обратились 6 500 родственников мобилизованных. По 95 процентам заявок оказали помощь, остальные находятся на контроле, отметил мэр Москвы в своем блоге.

- Мы работаем по двум направлениям: по запросам родственников, обращающихся в городской Центр поддержки семей мобилизованных, и проактивно, не дожидаясь просьб и обращений людей, - сообщил Сергей Собянин.

В основном семьям мобилизованных нужна помощь с несовершеннолетними детьми. Их освобождают от оплаты детсада, секций, продленок. Школьников обеспечивают горячими обедами. Также в некоторых случаях детей вне очереди переводят в учреждения, которые находятся ближе к дому.

Поступают и просьбы о помощи пожилым членам семьи и инвалидам. В течение двух недель более 160 человек вне очереди получили путевки для проживания в домах ветеранов либо оформили надомное социальное обслуживание. В ближайшее время специалисты Центра будут проактивно связываться с родителями мобилизованных старше 60 лет и предлагать всевозможную помощь, а родственникам с инвалидностью — программы реабилитации.

Востребованы услуги по профессиональной ориентации, обучению и трудоустройству. С подобными запросами обратились более 500 человек. Более 150 из них помогли подобрать работу.

По вопросам выплаты материальной помощи поступило 8,6 тыс. запросов. Около 5 тыс. семей мобилизованных уже получили денежные средства.

Также оказывают консультации психологи, юристы и специалисты МФЦ. К решению нестандартных ситуаций привлекают волонтеров.

- Если вы нуждаетесь в помощи, обязательно свяжитесь с Центром поддержки семей мобилизованных. Вместе с вами мы волнуемся за ваших родных и близких, - подытожил Сергей Собянин.

Ранее KP.RU писал, что по решению мэра Москвы в столице переводят ежемесячную выплату семьям мобилизованных в ускоренном режиме.