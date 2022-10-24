Пенсионер из Москвы потерял 700 тысяч рублей, отдав их якобы на помощь российским военным

Двое мошенников пришли домой к 74-летнему жителю Новой Москвы и попросили у него помощи, чтобы вывезти родственников с Украины Фото: "КП" Архив

Пожилой житель ТиНАО Москвы потерял суммарно 700 тыс. рублей из-за мошенников, которые якобы собирались передать эти деньги в помощь российским военным, участвующим в СВО, и для помощи родственникам, находящимся на территории Украины. Об этом пишет МВД Медиа.

Как сообщается, двое мошенников пришли домой к 74-летнему жителю Новой Москвы и попросили у него помощи, чтобы вывезти родственников с территории Украины. Сердобольный мужчина обналичил 200 тыс. рублей и передал деньги обманщикам, но те на этом не остановились и пришли во второй раз.

Следующим поводом для выманивания денег стала помощь российским военнослужащим, выполняющим задачи СВО на Украине. Пенсионер вновь поверил незнакомцам и на сей раз обналичил уже полмиллиона рублей, передав деньги мошенникам. В качестве «залога» мужчине оставили посуду и сувенирные банкноты.

Неладное заподозрили сотрудники банка, которые и обратились в полицию. Позже с заявлением пришёл и сам обманутый. В итоге полицией были задержаны мужчина и женщина из Подмосковья, деньги они уже успели потратить. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых заключили под стражу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве председатель СК РФ взял на контроль дело о мошенничестве кредитной организации, из-за которого пенсионерка и её несовершеннолетняя внучка могут потерять единственное жильё.