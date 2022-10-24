Доступ к электронной медкарте пациентов могут получить врачи частных клиник Москвы Фото: Александр ГЛУЗ

Жители Москвы могут по желанию предоставить врачам любых медицинских организаций, включая частные, временный доступ к электронной карте своей и своих детей. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы.

Отдельно уточняется, что врач получит доступ к медкарте на временной основе, по электронной ссылке, но это возможно лишь при согласии самого пациента. При этом жители Москвы могут варьировать степень доступности информации - выбирать только конкретные разделы, которые следует просмотреть специалисту со стороны, и указать точные временные рамки работы ссылки.

Чтобы сделать такую ссылку, пациент должен зайти на сайт mos.ru, и проследовать по пути: «Настройки» - «Временный доступ» - «Создать временный доступ». Далее нужно выбрать, чью карту предоставить, указать степень доступа, указать название временного файла для простоты ориентирования и прикрепить адрес электронной почты человека, который должен получить доступ.

Сообщается, что все данные будут защищены, а у пациента останется полная история предоставленных ссылок. Все их в любой момент можно будет отключить, до истечения заявленного срока.

Ранее KP.RU сообщал о том, что все детские поликлиники Москвы перешли на электронную документацию.