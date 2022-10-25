Гидрометцентр: облачно и до +6 градусов ожидается в Москве 25 октября

В Москве во вторник ожидается до +4...+6 градусов Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Москве во вторник, 25 октября, ожидается переменная облачность и без осадков. В дневные часы температура поднимется лишь до +4…+6 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, влажность – 96%. Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

В ночь на среду столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов. Местами возможны небольшие осадки. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем 26 октября прогнозируется облачная погода, дождь и до +5…+7 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик Татьяна Позднякова назвала самые теплые и холодные дни последней недели октября 2022 года. По ее словам, до четверга в столице будет прохладно, ночью возможны заморозки. Однако уже к выходным в городе выглянет солнце, а воздух прогреется до +8…+9 градусов. Эти температурные показатели будут выше климатической нормы.