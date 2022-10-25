Синоптики назвали ночь на 25 октября самой холодной для Москвы за всю осень

В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала нынешней осени Фото: из архива КП

В столице ночь на вторник, 25 октября, стала самой холодной в текущем сезоне. На метеостанции ВДНХ к шести утра столбики термометров упали до -2,1 градуса, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

«Прошедшая ночь в городе стала самой холодной с начала нынешней осени», — отметили специалисты.

Предыдущий минимум в этом году в городе зафиксировали 12 октября: тогда температура опустилась до -0,2 градуса. При этом температурный рекорд 25 октября принадлежит 1885 году, когда в городе похолодало до -15,1 градуса.

Минувшей ночью морозы ударили и в Московской области. Так, в Черустях (городской округ Шатура) температура опустилась до -6,4 градуса. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, заморозки в регионе сохранятся и во вторник.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице во вторник ожидается облачная погода и до +4…+6 градусов. Ночью будет около 0…+2 градусов.