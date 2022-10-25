Синоптик Стариков: «мощное потепление» придет в Москву в выходные

В Москве в выходные потеплеет до +12 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в предстоящие выходные после небольшого похолодания ожидается «мощное потепление». Воздух прогреется до +10…+12 градусов, сообщил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Стариков в беседе с радио «КП».

Синоптик отметил, что самым холодным днем станет вторник, 25 октября. Днем столбики термометров поднимутся лишь до +4…+6 градусов, ночью возможны небольшие заморозки до -2 градусов. Температурный фон будет чуть ниже климатической нормы.

Во второй половине недели характер погоды изменится. В городе пройдут дожди, порывы ветра усилятся. Несмотря на пасмурную погоду, в столице потеплеет до +8…+10 градусов, а в выходные – до +10…+12 градусов.

Стариков добавил: обычно по климатическому календарю в это время в столице глубокая осень переходит к предзимью: формируется небольшой снежный покров, идет мокрый снег. Однако в последние выходные октября в городе, наоборот, станет немного теплее.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптики назвали ночь на 25 октября самой холодной для Москвы в текущем сезоне.Температура опустилась до -2,1 градуса.