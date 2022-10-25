Памятник оперной певице Галине Вишневской открыли на Остоженке в Москве

Фото: Департамент культурного наследия Москвы

В Москве 25 октября на улице Остоженка состоялось торжественное открытие памятника оперной певице, народной артистке Советского Союза Галине Вишневской. Монумент располагается рядом с Центром оперного пения ее имени, сообщили в пресс-службе столичного Департамента культурного наследия.

Памятник создали скульптор Александр Рукавишников и архитектор Михаил Посохин. Установку инициировал Фонд культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича. Авторы изобразили Вишневскую в полный рост на высоком постаменте.

Стилизация памятника отсылает к деревянному зодчеству. Он выполнен из бронзы, мрамора и гранита. Монумент открыли в день рождения великой певицы.

Ранее KP.RU сообщал, что вдова Пьера Нарцисса рассказала, почему он заслужил памятник в Москве. По ее словам, покойный артист выступал за объединение народов. Валерия Калачева надеется, что монумент установят на территории МГУ, РУДН или в одном из столичных парков.