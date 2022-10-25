Синоптик Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве в начале ноября

В столице в первых числах ноября прогнозируется заметное похолодание Фото: Иван ВИСЛОВ

В столице в первых числах ноября прогнозируется заметное похолодание. Однако конкретные температурные показатели назвать можно будет немного позже, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, до конца октября в Москве будет довольно комфортная и теплая погода. Но уже в следующий вторник, 1 ноября, в городе станет намного прохладнее.

«Это вероятностный прогноз, но на него вполне можно ориентироваться, а вот до каких цифровых значений понизится температура, можно будет сказать чуть позже», - добавил специалист.

Ранее KP.RU сообщал, что в предстоящие выходные в столицу придет «мощное потепление». Столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов. При этом обычно по климатическому календарю в это время в столице глубокая осень переходит к предзимью.