Движение на Малой Лубянке в Москве перекроют на четыре месяца с 31 октября 2022 года

Движение на Малой Лубянке в Москве перекроют на четыре месяца Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 31 октября 2022 года по 1 марта 2023 года на участке улицы Малая Лубянка в Москве будет перекрыто движение. Об этом рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве уточнили, что перекрытие вводится для проведения строительных работ.

Для проезда с понедельника, 31 октября, в ЦАО Москвы будет закрыт участок улицы Малая Лубянка от дома 14 до Сретенского переулка.

Водителей просят заранее учесть информацию об ограничениях и выбирать объездные пути.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве на некоторых улицах в Центральном, Восточном, Юго-Западном административных округах временно ограничили движение транспорта. Так, с 5 октября до 24 декабря действует перекрытие участка пересечения 1-й Владимирской улицы и Зеленого проспекта, где реконструируют инженерные сети. Также из-за проведения работ с 5 октября по 25 апреля 2023 года частично ограничили проезд на Севастопольском проспекте.