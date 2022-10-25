Дополнительные съезды появятся на развязке МКАД с Профсоюзной улицей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На развязке МКАД с Профсоюзной улицей построят дополнительные съезды. Как рассказали на официальном сайте мэра Москвы, в планах создание нескольких съездов на территорию торгового центра, переходно-скоростной полосы на внешней стороне МКАД, путепровода на боковом проезде и двух подземных пешеходных переходов.

Проектная документация уже согласована. Проект включает строительство нескольких съездов на территорию торгового центра «Мега Теплый Стан», среди которых и боковой проезд Калужского шоссе. Помимо вышеперечисленных работ, планируют создать и другие проезды и съезды, а также установить автоматический противогололедный комплекс и частично переустроить инженерные коммуникации.

Новый 30-метровый путепровод откроют на боковом проезде МКАД с внешней стороны магистрали. Он будет состоять из двух полос движения и будет пересекать съезд с Калужского шоссе на МКАД. Специалисты обеспечат объект камерами видеонаблюдения.

Дорожники нанесут разметку, установят ограждения и дорожные знаки. К ТЦ будет вести пешеходная дорожка, а также на участке появятся по два подземных и наземных нерегулируемых пешеходных перехода.

Напомним, также в столице строят эстакаду-съезд с МСД на Волгоградском проспекте. Как ранее сообщал KP.RU, работы завершены уже более чем наполовину.