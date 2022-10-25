Астроном рассказал, когда в Москве будет следующее частичное солнечное затмение

Астроном из Москвы рассказал, когда будет следующее частичное солнечное затмение Фото: Роман ЗЛОБИН

Российский астроном, преподаватель Московского дворца пионеров Денис Денисенко дал прогноз на следующее солнечное затмение. Об этом пишет RT. Специалист считает, что в следующий раз в столице увидеть частичное затмение Солнца Луной можно будет в 2025 году. При этом почти полное затмение ожидают аж в 2061-ом.

Специалист предостерег: смотреть на это редкое явление без специальных фильтров нельзя. В качестве них можно использовать засвеченную фотопленку, маску сварщиков или специальную пленку для телескопов.

Еще один способ - подзорная труба. Нужно встать спиной к солнцу, на плечо положить прибор, который нужно навести на солнце. Изображение будет как бы «транслироваться» на обратной стороне. Для того, чтобы видно было его хорошо, нужно использовать белые стену или лист бумаги.

Как ранее сообщал KP.Ru со ссылкой на главврача столичной больницы №15 имени О.М. Филатова Валерия Вечорко, наблюдение за затмением без защиты может обернуться сильным ожогом глаз, мигренью и даже психоэмоциональными проблемами. Врач посоветовал любоваться атмосферным явлением посредством рентгеновских снимков, CD-дисков или гибких дисков.

Жители и гости столицы могли наблюдать 70-процентное затмение Солнца Луной 25 октября, во вторник. Для тех, кто не мог увидеть это природное явление вживую, KP.RU проводил трансляцию.