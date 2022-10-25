Врач Вечорко из Москвы объяснил, почему опасно смотреть на солнечное затмение

Вечорко советует любоваться явлением посредством рентгеновских снимков, CD-дисков или гибких дисков Фото: Роман ЗЛОБИН

Главврач столичной больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко предупредил о проблемах со здоровьем из-за наблюдения солнечного затмения. Это может быть чревато мигренью, повышением давления и сильным ожогом сетчатки. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

«Если смотреть на солнце без защиты, то в момент смещения луны можно «схватить» очень сильный ожог сетчатки. Причем поскольку зрачок в этот момент узкий, происходит ожог именно в центральной части, в макуле, таким образом можно сильно повредить центральное зрение, что не подлежит восстановлению в будущем», - предупредил медик, добавив, что солнечные очки в этом случае не являются защитой.

Для предупреждения ожога сетчатки, который уже невозможно будет восстановить, Вечорко советует любоваться явлением посредством рентгеновских снимков, CD-дисков или гибких дисков, различных тонированных и затемнённых поверхностях. Посмотреть запись трансляции затмения можно также на сайте «Комсомольской правды».

По словам Вечорко, затмение может быть опасно не только с точки зрения офтальмологии. Также оно может негативно повлиять на психоэмоциональный фон. Чтобы этого не произошло, достаточно поменять угол обзора: с опаски на интерес.

Наблюдать за частичным затмением в Москве можно было 25 октября до 14:51. Как сообщал KP.RU, свой пик в столице оно прошло в 13:38. Москвичи начали наблюдать необычное явление с 12:24.