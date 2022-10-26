Облачная погода, небольшой дождь и до +7 градусов ожидаются в Москве 26 октября

В Москве ожидается небольшой дождь и до +7 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в среду, 26 октября, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами возможны дожди. На главной метеостанции города (ВДНХ) в шесть утра столбики термометров опустились до -0,5 градуса. Днем воздух прогреется лишь до +5…+7 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление существенно не изменится и составит 752 мм ртутного столба. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на четверге в столице похолодает до +2…+4 градусов. Днем температура поднимется до +6…+8 градусов. Дождливая погода сохранится. Ветер южной четверти 2-7 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что «мощное потепление» придет в Москву в выходные. По словам метеоролога «Гисметео» Леонида Старикова, в городе будет около +10…+12 градусов. При этом обычно по климатическому календарю в это время в столице глубокая осень переходит в предзимье.