Лжесоцработник украл у 85-летней пансионерки из Москвы более 320 тыс. рублей

В Москве полицейские поймали лжесоцработника, который украл у пенсионерки более 320 тыс. рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнего мужчину без определённого места жительства, подозреваемого в краже. Мошенник похитил у 85-летней пенсионерки более 320 тысяч рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Мужчина под видом социального работника пришел к пожилой женщине домой. Аферист сообщил о полагающейся ей денежной компенсации и попросил сдачу с пятитысячной купюры. Потерпевшая достала конверт со своими накоплениями, увидев деньги, злоумышленник попросил хозяйку налить ему стакан воду. Когда пенсионерка отошла на кухню, он похитил всю сумму, а затем спешно ушел.

Возбуждено уголовное дело о краже. Фигурант находится под стражей.

Ранее KP.RU сообщал, что пенсионер из Москвы потерял 700 тысяч рублей, отдав их якобы на помощь российским военным. В качестве «залога» мужчине оставили посуду и сувенирные банкноты.