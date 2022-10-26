Синоптик Позднякова: теплая погода выше +10 градусов ожидается в Москве в выходные

Москвичей на выходных ожидает теплая погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице в предстоящие выводные прогнозируется теплая погода. Столбики термометров приблизятся к отметке +10 градусов и выше, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

Метеоролог добавила, что 29 и 30 октября в городе будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В субботу ожидается минимальная температура от +4 до +6 градусов, а максимальная – около +7…+9 градусов.

По словам синоптика, в воскресенье в столице еще немного потеплеет. Днем воздух прогреется до +10 градусов и выше, ночью – до +4…+9 градусов. В этот день температурные показатели будут выше климатической нормы.

«То есть 30 число будет очень теплым днем для этих чисел октября», — резюмировала Позднякова.

Ранее KP.RU сообщал, что облачная погода, небольшой дождь и до +7 градусов ожидаются в Москве 26 октября. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+4 градусов.