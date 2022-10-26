Пожар произошел в здании «Единой России» на Кутузовском проспекте в Москве

В здании центрального исполкома «Единой России» 26 октября произошел пожар Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве ночью 26 октября произошел пожар в общественной приемной «Единой России». ЧП случилось на первом этаже здания центрального исполкома политической партии на Кутузовском проспекте, сообщает MSK1.RU.

По данным источника, возгорание потушили до приезда сотрудников экстренных служб. Огонь оказался слабым, охранникам удалось ликвидировать пламя самостоятельно. Причина пожара уточняется. Информация о пострадавших не поступала.

По словам сотрудников исполкома «Единой России», в среду они работают из дома, как во время пандемии ковида. Об этом сообщило руководство партии, не называя причин.

В столичном главке МЧС РФ подтвердили информацию о пожаре. Уточняется, что вызов в службу поступил в 05:08 26 октября. Горел один квадратный метр мебели.

Ранее KP.RU сообщал, что при пожаре в автосервисе на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве пострадал один человек. Площадь возгорания составила 500 «квадратов».