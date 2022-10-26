В МВД рассказали, как и где чаще всего угоняют автомобили в Москве

В Москве за последние пять лет число угонов сократилось на 85% Фото: Shutterstock

В МВД определили самый популярный способ угона машин и подсчитали статистику краж автомобилей в столице, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на начальника 6-го отдела управления уголовного розыска столичного главка МВД России Вячеслава Отраднова.

Так, чаще всего преступники вскрывают замки транспортных средств и отключают сигнализацию с помощью электронных сканирующих устройств – «удочек» или «длинных рук». Отечественные машины обычно угоняют, взламывая замки зажигания.

В основном кражи совершаются по ночам: 85% авто угоняют в темное время суток с неохраняемых стоянок и дворов многоэтажек. Еще 10% машин злоумышленники увозят утром с перехватывающих парковок, а 5% – с территории общепитов и торговых центров.

По словам Отраднова, в Москве за последние пять лет число угонов сократилось на 85%. Примерно на столько же снизился и показатель квартирных краж.

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