Тело кинолога с искусанным лицом нашли в квартире с 20 собаками в Москве

В Москве обнаружили тело 59-летней женщины – директора кинологического клуба Фото: Тимур ХАНОВ

В Москве обнаружили тело 59-летней женщины – директора кинологического клуба. Предварительно, женщина скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности. В ее квартире находилось два десятка собак, сообщает «Подмосковье сегодня».

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел в ее квартире на улице Петра Романова. Лицо умершей женщины было сильно искусано.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Детали происшествия предстоит установить столичным полицейским.

Ранее KP.RU сообщал, что лифт насмерть придавил мужчину на Свободном проспекте в Москве. Молодой человек самостоятельно открыл двери подъемника на первом этаже и забрался в шахту, в этот момент лифт начал движение. Перовский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку по факту его гибели. ЧП произошло 16 октября.