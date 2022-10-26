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Происшествия26 октября 2022 11:03

Водитель легковушки влетел автобус и скрылся с места ДТП в Москве

В результате аварии никто не пострадал
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве водитель автомобиля скрылся с места ДТП после столкновения с автобусом

В Москве водитель автомобиля скрылся с места ДТП после столкновения с автобусом

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Хабаровской улице в районе дома 5 примерно в 13:20 произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса 3 маршрута, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На представленных кадрах видно, что в автобус на полной скорости влетела легковушка. В этот момент водитель общественного транспорта поворачивал на другую улицу. По предварительным данным, виновник ДТП не справился с управлением. После этого автомобилист скрылся с места происшествия.

В результате столкновения никто не пострадал. Сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают детали случившегося.

Ранее KP.RU сообщал, что грузовой автомобиль «МАЗ» с асфальтом перевернулся на юго-востоке Москвы. Авария произошла при повороте с улицы Чистова на Люблинскую улицу. Пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД помогают городским служба освободить тротуар от последствий ДТП.