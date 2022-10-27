Облачность, небольшой дождь и до +7 градусов ожидается в Москве в четверг 27 октября

Облачность и небольшой дождь ожидают в Москве в четверг Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в четверг 27 октября в Москве будет облачно в течение всего дня. Также пройдут небольшие дожди. В области осадки могут быть сильнее, вплоть до умеренных.

Столбики термометров в Московском регионе поднимутся до отметки в плюс 5-7 градусов. Ветер будет дуть с востока, со скоростью в 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление сохранится повышенным и составит 752 мм ртутного столба.

Ночь ожидается всего на градус прохладнее — от 4 до 6 градусов выше нуля. В самой Москве осадки уже маловероятны, а в области местами небольшие дожди продолжатся. Ветер сменит направление на южное и юго-западное, но будет таким же небольшим, всего 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление вырастит еще на 2 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU сообщал, что всю текущую неделю погода будет изменчивой. В пятницу вновь ожидают похолодание.