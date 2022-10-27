Лимитированную серию карт «Тройка» к юбилею Российского джаза выпустили в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

Лимитированную серию карт «Тройка» ко дню Российского джаза выпустили в столице. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Тройки» с уникальным дизайном выпустили тиражом в 5 тыс. экземпляров. Лимитированная серия посвящена дню Российского джаза, который отмечают 1 октября. В 2022 году праздник прошел в юбилейный, сотый раз. На картах изображены типичные для направления джаза музыкальные инструменты — духовые, струнные, а также виниловая пластинка.

Новые «Тройки» можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов на следующих станциях метро:« Курская», «Арбатская», «Киевская», «Белорусская», «Маяковская», «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Октябрьская», «Китай-город», «Проспект мира», «Новослободская», «Таганская», «Добрынинская», «Парк культуры», «Краснопресненская», «Серпуховская», «Менделеевская», «Пушкинская» и «Баррикадная».

В дептрансе Москвы отметили, что по задаче мэра Сергея Собянина ведомство интегрирует городской транспорт в культурную жизнь. В метро периодически проводят джазовые концерты. Так, летом 2022 года на площадке проекта «Музыка в метро» выступали известные российские джазовые музыканты.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве в честь 20-летия Московского международного Дома музыки выпустили тематические карты «Тройка» и билет «Единый».