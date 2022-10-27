Руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал необычно теплые выходные в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель Гидрометцентра Вильфанд заявил, что выходные 29-30 октября для москвичей будут аномально теплыми. Об этом синоптик рассказал ТАСС.

Температура воздуха поднимется до 11-12 градусов, отметил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Это выше климатической нормы для этого периода, причем значительно — на 6 градусов. Однако метеоролог предупредил: тепло не задержится в столице надолго.

В субботу термометры будут показывать плюс 10-11 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до 12 градусов.

— Это очень хорошо. Необычное тепло для этого времени года. Правда, если до конца недели будет облачно и небольшие дожди, то в выходные погода станет более дождливой, — добавил Роман Вильфанд.

В понедельник, 31 октября, ожидается резкое похолодание. Температура опустится до +4-5 градусов. Затем в столицу вернется тепло, однако будет дождливо.

Напомним, в четверг 27 октября, в Московском регионе прогнозируют 5-7 градусов тепла, облачность и небольшие дожди. Об этом сообщал KP.RU.