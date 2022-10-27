Синоптик Шувалов пообещал москвичам «сюрприз» от погоды в воскресенье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что воскресенье удивит москвичей необычным погодным сюрпризом. Этим «подарком» станут температурные качели.

Начало недели оказалось холодным отметил синоптик. К выходным погода станет приятнее.

— Несмотря на дожди, а особенно заметными они будут в первой половине субботнего дня, температура повысится до 10 тепла. Неплохо для конца октября, — написал Александр Шувалов в своем телеграм-канале.

В ночь на воскресенье тепло и облачность сохранятся. Утро воскресенья, 30 октября продолжит радовать москвичей: будет +8-10 градусов. Однако затем все изменится, холодный фронт поменяет направление ветра на северо-западный и начнет резко холодать. К концу дня на улице будет не выше +4, которые при порывистом ветре будут ощущаться и вовсе как минус два, предупредил синоптик.

При этом Александр Шувалов предупредил, что понедельник, 31 октября, также будет холодно, но затем погода чуть улучшится, однако не сильно.

Напомним, как писал KP.RU, ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве 29-30 октября температура будет на 6 градусов выше климатической нормы.