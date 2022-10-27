Синоптик Леус предупредил москвичей о мокром снеге на следующей неделе и порекомендовал сменить резину Фото: Олег ЗОЛОТО

На следующей неделе в Москове возможны ночные заморозки и мокрый снег. Об этом в своем телеграм-канале сообщил синоптик Михаил Леус. В связи с изменением погоды, Леус порекомендовал автолюбителям поменять летнюю резину на зимнюю в ближайшие выходные.

- После волны тепла в конце нынешней недели, новая неделя начнётся с резкого похолодания. Уже в понедельник в регион вернутся ночные заморозки, — говорится в сообщении синоптика.

Эксперт отметил, что днем температура воздуха будет достигать лишь 2-3 градусов со знаком плюс. И в последующие дни потепления в Москве не ожидается, а среднесуточная температура воздуха в первой пятидневке ноября однозначно будет ниже +5 градусов.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Шувалов пообещал москвичам «сюрприз» от погоды в ближайшее воскресенье. Суббота и воскресенье порадуют жителей столицы температурой +10 градусов.