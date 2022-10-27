Синоптик Тишковец предупредил о резких перепадах атмосферного давления в ближайшие дни в Москве

Синоптик Тишковец сообщил о резких перепадах атмосферного давления в ближайшие дни в Москве Фото: Светлана ДАНИЛИНА

В ближайшие дни в Москве ожидаются резкие перепады атмосферного давления. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с изданием РИА Новости.

"При стремительной смене воздушных масс ожидаются и резкие изменения атмосферного давления - с 752 миллиметров ртутного столба в пятницу до 734 миллиметров ртутного столба в воскресенье, а дальше – снова сильный рост. Такая барическая пила с колебаниями до 18 единиц отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей", — пояснил Евгений Тишковец.

Кроме этого, синоптик Леус предупредил жителей Москвы о том, что уже на следующей неделе в столице не исключены ночные заморозки и мокрый снег. Эксперт рекомендует автолюбителям сменить летнюю резину на зимнюю. При этом синоптики отмечают, что ближайшие выходные в городе будут теплыми.