В вольере медведя Диксона установили фотоловушку, чтобы посмотреть как он проводит ночь

Зоологи засняли сон белого медведя Диксона на видео Фото: стоп-кадр из видео

Зоологи решили узнать, как ведет себя ночью раненый белый медведь Диксон. В вольере зверя установили фотоловушку. Об этом рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Благодаря таким ухищрениям, удалось заснять на видео, как мишка спит. Сначала Диксон ворочался, потом засыпал. Потом медведь снова просыпался, потягивался, переворачивался, пил воду и опять проваливался в сон.

— Учитывая его состояние, такой прерывистый сон — ожидаемое явление, — добавила Светлана Акулова.

Директор Московского зоопарка также рассказала, что в 6 часов утра Диксон уже сидел в ожидании зоологов, позевывая.

До этого Светлана Акулова рассказала о самочувствии мишки. В его теле остается дробь, однако специалисты считают, что она не мешает Диксона и делать операцию по ее удалению не имеет смысла, писал KP.RU. Для взятия анализов зверю приходится сбривать шерсть с лап.