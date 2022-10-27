Собака породы кане-корсо напала на хозяйку и ее несовершеннолетнюю дочь в Москве. Фото: Архив КП

В одной из квартир жилого дома на улице Лобачевского в Москве собака напала на хозяйку и ее несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, собака породы кане-корсо напала на хозяйку и ее несовершеннолетнюю дочь. Животное не давало ребенку покинуть квартиру, вело себя агрессивно. Собака была нейтрализована так как ее поведение предоставляло угрозу для жизни и здоровья ребенка.

Собака была нейтрализована так как ее поведение предоставляло угрозу для жизни и здоровья ребенка Фото: прокуратура Москвы

В сообщении говорится, что собака была приобретена семьей около 5 дней назад. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Никулинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

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