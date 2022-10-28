Поезда на фиолетовой ветке метро Москвы снова ходят по графику

Поезда на Таганско-Краснопресненской ветке метро Москвы снова ходят по графику Фото: Департамент транспорта Москвы

Движение поездов на фиолетовой ветке московского метро введено в график, поезда снова двигаются с обычными интервалами. О возобновлении штатной работы Таганско-Краснопресненской линии сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Как заявили в ведомстве, неудобства были нужны для того, чтобы проверить работоспособность инфраструктуры. Согласно сообщению, при малейшем подозрении на какие-либо ошибки это необходимо делать сразу, в любое время, чтобы не подвергнуть опасности жизни пассажиров.

Сообщается, что проверка успешно завершена, и все устройства на фиолетовой ветке метро работают в штатном режиме. Опасности нет.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве закроют участок зеленой ветки столичного метрополитена, ориентировочно на полгода. Такие неудобства связаны со строительством нового тоннеля.