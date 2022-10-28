Выплаты больным муковисцидозом продлили в Москве до конца 2023 года

Фото: Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Экспериментальный проект, подразумевающий выплаты от государства жителям Москвы, страдающим от муковисцидоза, продлили до 31 декабря 2023 года. С 2020 года власти выплатили по этому проекту около 285 млн рублей, о чём сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Суть социальной поддержки заключается в том, что пациентам с установленным диагнозом «муковисцидоз» компенсируются затраты на лекарства, которые они приобретают в коммерческих аптеках. Компенсации в 2020 году получили 106 москвичей, в 2021 году - 194 человека, и в 2022 году - уже 226 жителей столицы.

Как отметили в мэрии, страдающие от муковисцидоза пациенты, а также их родственники очень положительно отозвались об этом проекте, поэтому было решено пока его не останавливать и продлить ещё на один год.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве есть возможность продлить онлайн-рецепты удалённо для тех пациентов, которые страдают от онкологии.