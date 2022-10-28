Белый медведь Диксон впервые искупался в бассейне после прибытия в Москву

Фото: скриншот из видео Светланы Акуловой

Белый медведь Диксон, находящийся сейчас в Московском зоопарке, впервые искупался в сделанном специально для него бассейне. Вольер с водоёмом строился специально с учётом ограниченных возможностей пострадавшего животного, о чём сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова в своём Телеграм-канале.

Сообщается, что поначалу медведь с подозрением относился к новому для себя месту, изучая его и осторожно исследуя. Однако спустя минут двадцать ползанья по берегу он оказался возле воды и сразу же ушёл на глубину, с удовольствием окунувшись. По словам Акуловой, в воде мишка чувствует себя очень свободно, плавает быстро и вообще ему в ней вольготнее чем на суше, учитывая неработающие задние лапы.

По первым наблюдениям специалисты сделали вывод, что нужно увеличить глубину бассейна с 35-75 сантиметров, какой он сейчас, до 55-85 сантиметров. Поначалу делать водоём сразу глубоким побоялись, опасаясь, что Диксон может утонуть.

Теперь в зоопарке будут выжидать, когда медведь адаптируется полностью к новым условиям, после чего зоологи начнут проводить для него специальные тренинги, которые могут помочь возобновить работу мышц задних лап.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в столичном зоопарке установили фотоловушку внутри вольера Диксона, чтобы отслеживать его деятельность ночью.