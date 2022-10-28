Посвященный 100-летию конструкторского бюро «Туполев» поезд запустили в метро Москвы

В Московском метрополитене запустили тематический поезд в честь 100-летия конструкторского бюро «Туполев» Фото: Департамент транспорта Москвы

В Московском метрополитене запустили тематический поезд в честь 100-летия конструкторского бюро «Туполев». Состав будет ходить по Арбатско-Покровской линии подземки полгода, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Над оформлением поезда работала студия дизайна Артемия Лебедева. На вагонах изображены самолеты на сине-фиолетовом фоне. В салоне разметили информацию об истории организации, ее главных проектах и выдающихся сотрудниках. Это уже восьмой тематический поезд, который появился в столичном метро в этом году.

«По задаче Мэра Москвы С. Собянина мы делаем поездки на городском транспорте не только безопасными и комфортными, но и интересными, и познавательными. Сегодня к 100-летию конструкторского бюро ПАО «Туполев» на Арбатско-Покровской линии запустили тематический поезд», - подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал, что в столичном метро появился тематический поезд о пищевой промышленности Москвы. Необычный состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии ближайшие полгода. Пассажиры узнают 150 интересных фактов о 30 предприятиях пищевого кластера.