Даня Милохин назвал стоимость трешки в Москве, которую вместе с другом превратил в бомжатник

Фото: социальные сети Дани Милохина

Тик-токер Даня Милохин рассказал журналистам о том, сколько стоит аренда квартиры, которая недавно засветилась в крупном скандале. Сейчас блогер живёт в трёхкомнатных апартаментах в центре Москвы вместе с коллегой по цеху Некоглаем. Об этом пишет StarHit.

Доходы Милохина позволяют ему выбирать любое жильё, включая самое элитное, однако покупать своё собственное он не спешит по двум причинам: собственность привязывает к месту, а у блогера в планах пока только путешествия и развлечения, и сам процесс покупки очень изматывает.

- Платил 210 тысяч рублей в месяц. Хотел купить свое жилье, но когда Аня Покров (блогерша, подруга Дани) купила квартиру, я передумал приобретать недвижимость, - говорит Милохин, комментируя стоимость скандальной квартиры.

Ранее KP.RU сообщал о том, в какой свинарник превратили Милохин и Некоглай шикарные трёхкомнатные апартаменты в центре Москвы.